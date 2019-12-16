Жительница Николаева пожаловалась на продавцов, которые на рынке продают гнилую хурму под видом элитного сорта «шоколадный»

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В Николаеве, на одном из рынков продают испорченную хурму под именем элитного сорта.

Об этом сообщила местная жительница, опубликовав соответствующие фото на странице Contact center в Николаевском городском совете.

«Сегодня на рынке в Октябрьском продают гнилую хурму под сортом «шоколадный». Я, конечно, в шоке от увиденного. Жадность людей зашкаливает. Можно просто раздать. Но наш народ умудряется ещё продать», - написала девушка.

Стоит отметить, что продавцы назвали сорт своей хурмы «шеколадный», при этом продают ее по низкой для элитного сорта цене.

Напомним, в Николаеве, с супермаркете глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов нашел заплесневевший сыр.

Юлия Акимова

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русскийобщество