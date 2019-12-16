АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год

Антимонопольный комитет Украины обязало управление образования Николаевского горсовета отменить процедуру закупки услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2020 год, стоимостью в 93 миллиона 575 тысяч 83 гривны.

Об этом в понедельник, 16 декабря, в ходе аппаратного совещания сообщил первый вице-мэр Владимир Крыленко.

Как известно, 16 октября, управление образования Николаевского городского совета объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона.

— В четверг нам Антимонопольный отменил торги. У нас опять перезагрузка под новый тендер. Там действительно были проблемы в подготовке документов. Хочу попросить вас дать поручение начальнице гороно Анне Владимировне про подготовку временного порядка, потому что в любом случае в январе у нас тендера не будет. Поэтому нам нужен временный подрядок, чтобы мы могли кормить детей как в позапрошлом году, - заявил чиновник.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro на тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чья тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. Среди нарушений они называют следующее: тендерное предложение участника не подписано электронным цифровой подписью уполномоченным лицом участника, вместо этого участник приложил электронную печать.

Поэтому «Понтем.УА» просил установить нарушение со стороны гороно в части того, что он допустил КОП к торгам, обязать заказчика, то есть гороно, отменить решение о допуске КОП к торгам, а в случае невозможности устранить нарушения - отменить торги.

В итоге, постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок удовлетворила жалобу ООО «Понтем.уа».

«Коллегия постановила обязать Управление образования Николаевского городского совета отменить процедуру закупки - «ДК 021: 2015: 55510000-8 - Услуги столовы», объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа по № UA-2019-10-16-003496-b», - говорится в решении.

Напомним, как в 2017 году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».