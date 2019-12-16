Университет имени Пилипа Орлика вошел в состав экспертной группы при Министерстве здравоохранения Украины

Университет имени Пилипа Орлика вошел в состав рабочей группы по разработке концепции единого квалификационного экзамена по специальности «Общественное здоровье» при Министерстве здравоохранения Украины. Государственный экзамен «Крок» обязателен для сдачи во всех украинских вузах по направлению подготовки «Медицина» и «Фармация».

В экспертной группе Центра тестирования профессиональной компетентности специалистов МОЗ Украины Университет имени Пилипа Орлика будет представлять декан медико-социономического факультета, профессор Наталья Евдокимова.

На сегодня очень небольшое количество учебных заведений сотрудничают с Минздравом в сфере разработки нормативных документов. Экспертное членство это, в первую очередь, показатель высокого уровня образовательной деятельности, качественного кадрового обеспечения медицинских специальностей, значительных результатов, которые Университет имени Пилипа Орлика постоянно демонстрирует по результатам экзамена «Крок» (например, по специальности «Лечебное дело» экзамен «Крок» был сдан студентами университета на 91 балл из 100 возможных).

В ведении Министерства здравоохранения Украины находятся такие специальности университета как «Физическая терапия, эрготерапия», «Общественное здоровье», «Медсестринство», «Фармация», по которым можно получить образование от уровня младшего специалиста до магистра.

Привлечению к группе экспертов медицинского направления представителя Университета имени Пилипа Орлика способствовали также высокие результаты плановой проверки вуза комиссией Министерства образования и науки Украины, которая проводилась в учебном заведении в октябре этого года.

Задачей экспертной группы станет реализация постановления Кабинета Министров Украины от 28.03.2018 года № 334 «Об утверждении перечня специальностей, по которым проводится единый государственный квалификационный экзамен для получения степени магистра»: разработка нормативов, экспертиза экзаменационной документации.

Указанная специальность, популярна сегодня в вузах Европы и Америки. В нынешнем году она впервые появилась в Украине.

Программа этой специальности в Университете им. Пилипа Орлика направлена на подготовку специалистов для органов государственного управления, местного самоуправления, учреждений и организаций, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, здоровья населения, профилактической медицины.

Специалисты в области общественного здоровья могут занимать должности в сфере гигиены и санитарии, менеджмента медицинских учреждений, международных организаций, учреждений социальной помощи, санитарного образования, валеологии, эпидемиологии, осуществлять функции государственного инспектора в области техногенного и экологического надзора, быть экспертом в области страховой медицины.

Подготовка в Университете им П. Орлика осуществляется также по специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:

Фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

АСПИРАНТУРА:

Психология

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