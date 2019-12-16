В Николаеве отравление дальнойбойщиков в кафе признали ЧС, поэтому заведение проверит специальная комиссия

Александр Герасименя (архивное фото) В Николаеве инцидент с отравлением пяти дальнобойщиков, двое из которых умерли, в придорожном кафе на улице Одесское шоссе в Варваровке признали чрезвычайной ситуацией. В связи с этим, специальная комиссия проверит данное заведение.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете в понедельник, 16 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, в Николаеве 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе. Позже в БСМП сообщили, что жизни троих водителей грузовых автомобилей, которые накануне ночью были госпитализированы после отравления, ничего не угрожает.

— 14 декабря зафиксирован случай отравления пяти человек. По предварительным расчетам эта ситуация классифицируются как чрезвычайная, связанная с отравлением людей. Прошу за вашим поручением, создать комиссию из Госпотребслужбы, департамент экономического развития, администрация района, управление ЧС, чтобы проверить эти киоски на выезде из-за отравления дальнобойщиков, - обратился начальник управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя.

При этом, первый вице-мэр Владимир Крыленко попросил, чтобы комиссия проверила не только заведение, в котором отравились дальнобойщики, а и другие подобные заведения на выездах из города.

— Пока ЧП было в одном месте, но киосков то много, нельзя так локально смотреть, - отметил Владимир Крыленко.

Однако, Александр Герасименя отметил, что факт отравления признан только в одном месте, поэтому оснований проверять и другие кафе нет.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что когда ему предоставят справку о количестве членов данной комиссии, он тут же даст необходимое распоряжение.