Президент Зеленский посетил новогодний концерт студии «Квартал 95» - ему спели песню о посадках, которых нет

В воскресенье, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95». Новогодний концерт бывших коллег по цеху проходил в Палаце Украина.

Соответствующее видео опубликовал очевидец Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook, пишет NikLife.

Еще одно видео с того же концерта опубликовала в Instagram Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского. На нем «кварталовцы» поют песню про посадки с таким текстом: «Весна прошла, посадок нет, а что зимой - зимой сажать не принято?»

Напомним, что ранее российский ТНТ снял с телеэфира «Слугу народа» – сериал показывали всего один вечер. 11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.

По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?».