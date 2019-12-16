Предпринимателей Николаевщины предупреждают о мошенниках, которые представляются начальником управления Гоструда и требуют деньги

Управление Гоструда в Николаевской области предупреждает субъектов хозяйствования Николаевщины о возобновлении мошеннических телефонных звонков якобы от имени начальника и других должностных лиц управления Гоструда в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте управления.

Так, во время телефонного разговора субъекту хозяйствования сообщают, что вскоре у него будет проведена проверка по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений, соблюдения минимальных гарантий в оплате труда, охране труда или производственной безопасности. Во избежание проблем при проведении проверки мошенники требуют «деньги».

Управление Гоструда в Николаевской области сообщает, что руководство и должностные лица Гоструда не обращаются к субъектам хозяйствования с подобными «требованиями» и «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко соблюдают требования действующего законодательства Украины.

«Уважаемые субъекты хозяйствования будьте осторожны. Проверяйте подлинность удостоверений лиц, которые к вам пришли на проверку. В случае возникновения ситуаций с коррупционной составляющей сообщайте в Управление Гоструда в Николаевской области по телефону (0512) 50 01 35», - Юрий Козловский, начальник Управления Гоструда в Николаевской области.

Отмечается, что должностные лица управления Гоструда в Николаевской области при проведении проверок должны иметь при себе служебное удостоверение, направление и копию приказа о проведении проверки, а также другие документы, которые позволяют зарегистрироваться в журнале проверок субъекта хозяйствования.

А информацию о плановых мероприятиях по осуществлению государственного надзора (контроля) Гоструда на 2019 и 2020 годы и удостоверения инспекторов труда можно найти на сайте Управления Гоструда в Николаевской области.

Напомним, что руководитель николаевской налоговой предупредил предпринимателей о мошенниках, которые от его имени требуют деньги.