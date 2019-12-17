После жалобы Николаевского админсуда о блокировании въезда к зданию концерном экс-нардепа судебная администрация обратилась к главе СБУ и Авакову

Фото: Facebook Николаевского окружного админсуда 12 декабря Высший совет правосудия рассмотрел сообщение главы Николаевского окружного административного суда Брагарь Виталия Станиславовича по ситуации с осуществлением правосудия в суде и решил обратиться в Генпрокуратуру о расследовании производства по факту препятствования деятельности судебного органа, а также в Совет судей, чтобы проверить факты, изложенные в жалобе судьи.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ВСП.

Как известно, глава Николаевского окружного административного суда Виталий Брагар пожаловался в Высший совет правосудия на действия концерна «Титан», которые перекрыли вход и въезд к зданию. Само же здание суда находится на территории бывшего завода «Кристалл», отдельно доступа к нему нет. Как утверждает судья в своей жалобе, из-за перекрытия въезда не смогут попасть автомобили экстренных служб.

Однако руководитель концерна «Титан» Анатолий Левин заявил, что к Николаевскому окружному административному суду не пропускают только личный транспорт работников суда, а автомобили государственных служб проезжают на территорию без каких-либо препятствий.

В связи сообщением главы Николаевского окружного административного суда была проведена проверка указанных им фактов.

15 ноября Совет судей Украины сообщил, что сообщение главы Николаевского окружного административного суда о наличии реальной угрозы функционированию суда и возможном препятствии осуществлению правосудия передано председателю комитета по вопросам организационно-кадровой работы судов, органов судейского самоуправления Кравчуку для рассмотрения и внесения предложений.

На запрос члена Высшего совета правосудия Государственная судебная администрация Украины 8 ноября, что рассмотрела письмо главы суда относительно препятствования деятельности суда путем полного перекрытия проезда и прохода через территорию, которая принадлежит концерну «Титан», о чем информировала Николаевский окружной административный суд, и сообщила, что обратилась к главе Службы безопасности Украины (Ивану Баканову, – ПН) и Министру внутренних дел Украины (Арсену Авакову, – ПН) относительно содействия решению вопроса об обеспечении надлежащих условий деятельности указанного суда с целью обеспечения гарантированной Конституцией Украины доступности правосудия для каждого.

Кроме того, Государственная судебная администрация Украины предложила руководству суда заключить с концерном «Титан» договор сервитута на право прохода и проезда через земельный участок.

На запрос члена Высшего совета правосудия следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области сообщило, что следственным отделом Заводского отделения полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 15 октября по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, по факту вмешательства в деятельность судебных органов с целью помешать выполнению судьями служебных обязанностей путем блокирования свободного проезда служебного транспорта к зданию Николаевского окружного административного суда.

«Проверив сообщение главы Николаевского окружного административного суда Брагарь В.С., считаю, что имеются основания для принятия Высшим советом правосудия мероприятий по обеспечению авторитета правосудия», - подытожил Андрей Овсиенко.

Рассмотрев сообщение головы Николаевского окружного административного суда Виталия Брагаря по ситуации с осуществлением правосудия в суде, Высший совет правосудия решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве; обратиться в Совет судей Украины относительно проведения проверки организации деятельности Николаевского окружного административного суда с целью установления обстоятельств по фактам, указанным в сообщении председателя Николаевского окружного административного суда.