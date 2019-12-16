Очередная экспертиза показала, что пристройка к школе №22 в Николаеве аварийная и ее нужно сносить, - начальник УКСа

Начальник управления капитального строительства Николаевского горсовета Григорий Патока сообщил, что по результатам еще одной независимой экспертизы недостроенная пристройка к зданию школы №22 таки аварийная и подлежит сносу.

Об этом он рассказал в понедельник, 16 декабря, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый.

При этом, член исполкома Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

В частности, УКС Николаева попросил прокуратуру разобраться с проектировщиком пристройки к школе №22, которую теперь нужно снести и построить заново. Чиновники считают, что «Н.Проект-Тайм», некачественно выполнял свою работу, ведь здание разрушается и его необходимо отстроить заново.

В тоже время, руководство фирмы ООО «Н.Проект-Тайм», которая с 2015 года занимается корректировкой проекта строительства пристройки к школе №22 в Николаеве уверенно, что решение городской власти о сносе недостроя и его новом строительстве ошибочное, ведь это повлечет за собой неоправданные значительные затраты материальных и трудовых ресурсов, а также значительное увеличение сроков окончательного ввода в эксплуатацию данного здания.

В связи с этим, УКС Николаева решил провести новую экспертизу состояния пристройки к школе №22. Договор чиновники заключили с ФОП Новиков, который провел техническое обследование строительных конструкций и дал оценку технического состояния конструкций незавершенного строительства пристройки к школе №22.

— В результате обследования установлено, что в фундаменте внешние и внутренние несущие и самонесущие стены, и перемычки относятся к третьей категории технического состояния и не пригодны к нормальной эксплуатации. Основной причиной является наличие в основе грунтов с просадочными способностями, а здание запроектировано без учета этих способностей, - сообщил чиновник.

Также по его словам отсутствуют мероприятия по консервации объекта, так как на протяжении с 1997 по 2017 года происходили разрушительные процессы – появлялись трещины, отслойка бетона и другая деформация.

— Поэтому дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна и рекомендуется принять решение о демонтаже здания в целом. Так как восстановление категорий технического состояния конструкция и проведение строительных работ является неэкономическим, - подытожил он.

Стоит отметить, что строительство здания началось в 1991 году, уже через три года блок младших классов был введён в эксплуатацию, а строительство второго блока пристройки было приостановлено. Сколько тогда было потрачено средств неизвестно. При этом, в 2018 году в Николаеве решили достроить трехэтажный корпус средней школы №22 на улице Рабочей, 8. Тогда городская власть заключила договор с подрядной строительной организацией «Житлопромбуд-8» на общую сумму в 24 миллиона гривен на строительство этого здания. И тогда подрядчику выплатили лишь 2 миллиона 720 тысяч 301 гривну.

Также сообщалось, что на реконструкцию здания придется потратить 86 миллионов гривен, а если строить новое, то это обойдется в 88 миллионов.