На Южно-Украинской АЭС реконструируют краны кругового действия блоков №1 и №2

На Южно-Украинской АЭС готовятся к реконструкции кранов кругового действия (полярные краны) энергоблоков малой серии - №1 и №2. Работы предполагается реализовать в ходе ремонтной кампании 2020 года.

Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.

В настоящее время ведется активная подготовка к предстоящей модернизации. В ее рамках уже выполнено обследование полярных кранов первого и второго энергоблоков. На рабочем совещании с представителями компании Škoda JS - победителя открытых торгов на проведение указанной реконструкции, - которое состоялось на ЮУАЭС 2-4 декабря, обсуждали вопросы проектирования нового оборудования, его спецификации и совместимости с элементами, которые не подлежат замене, а также подготовки технического решения для будущей модернизации.

«Запланированные работы очень важные и достаточно сложные, - отмечает заместитель главного инженера по модернизации и реконструкции ЮУАЭС Андрей Биндюков. - За время действия контракта нормативные документы изменились, требования к процессу испытаний оборудования, его сейсмостойкости и других факторов, влияющих на его техническое состояние, ужесточились. Выполняем анализ, вносим уточнения уже непосредственно в процессе выдачи исходных данных для проектирования. В настоящее время уже готовы написать техническое задание на проект привязки механической части и системы управления полярного крана. Работа напряженная, но в целом она идет в графике».

Краны кругового действия относятся к основному транспортно-технологическому оборудованию в герметичных объемах энергоблоков. С их помощью в центральных залах реакторных отделений перемещают 90% грузов: в ходе плановых ремонтов снимают и устанавливают верхний блок реактора, транспортируют контейнеры со свежим и отработанным топливом и др. Это крановое оборудование способно перемещать крупногабаритные и сверхтяжелые (до 400 тонн) грузы.

Участниками двухдневного совещания по модернизации полярных кранов первого и второго блоков ЮУАЭС были также представители фирм-подрядчиков, привлеченных к реализации проекта. В частности, специалисты Litostroj Power (Словения) - производителя кранов кругового действия, которые в настоящее время эксплуатируются на южно-украинских энергоблоках №1 и №2, а также будущего оборудования для их модернизации.

В ближайшие дни представители ОП ЮУАЭС, ОП «Атомкомплект» и дирекции НАЭК «Энергоатом» отправятся в Словению, где 9 декабря примут участие в предварительных испытаниях изготовленного оборудования.

В процессе модернизации на полярных кранах двух блоков будут заменены системы грузоподъемных механизмов. В частности, подвески подъемностью 400 тонн трансформируют в две составляющие - 320 и 80 тонн. Систему усилят страховыми подъемными механизмами, которые позволят завершить операцию по перемещению ядерного топлива даже в случае отказа основного оборудования. Замене подлежат также системы управления, механическое и электротехническое оборудование.

Масштабная реконструкция повысит надежность кранов кругового действия, позволит привести энергоблоки малой серии ЮУАЭС в соответствие с нынешними требованиями безопасности и станет очередным шагом к внедрению на атомной станции технологии Holtec - современного оборудования, предназначенного для обращения с отработанным ядерным топливом.

Согласно контракту, новое крановое оборудование должно быть изготовлено и испытано на заводе-изготовителе до конца текущего года. Первые поставки на атомную станцию запланированы на начало 2020-го.

Справка:

ЮУАЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной установленной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 9,8 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей рабочей мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП «НАЭК «Энергоатом». За годы существования ОП ЮУАЭС произведено свыше 550 млрд кВт·ч электрической энергии. ОП ЮУАЭС сертифицировано по международным стандартам: ISO 9001:2015 «Системы управления качеством. Требования», ISO 14001:2015 «Системы экологического управления. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система управления гигиеной и безопасностью труда. Требования». С 2014 г. предприятие возглавляет Лисниченко Владимир Анатольевич.