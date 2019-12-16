54 предприятия Николаевщины получили награды «Лучший работодатель-2019»

В понедельник, 16 декабря, в Николаевском академическом художественном русском драмтеатре состоялся областной Форум работодателей «Грани сотрудничества в контексте новейших изменений», во время которого отметили лучших работодателей области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного центра занятости.

Мероприятие инициировала Николаевская областная служба занятости с целью налаживания партнерских отношений между бизнесом и стейкхолдерами в формировании конкурентоспособного рынка труда и развития социально ответственного предпринимательства.

Лучшими работодателями признаны предприятия Николаевской области, которые развиваются, привлекают инвестиции в регион, создают новые рабочие места, обеспечивают качественной продукцией не только отечественный, но и зарубежный рынок товаров и услуг, способствуют постоянной и временной занятости жителей Николаевщины. Кроме работодателей, в мероприятии приняли участие представители райгосадминистраций, районных и городских советов, учебных заведений, руководители объединенных территориальных общин и социальные партнеры.

Во время Форума работодателей области отметили городской голова Александр Сенкевич, директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Среди 54 награжденных работодателей были такие наиболее рыночнообразующего предприятия, как ООО «Николаевский глиноземный завод», ФХ «Органик Системс», «Южно-Украинская АЭС», ГП «Зоря» - «Машпроект», КП «Николаевпасстранс», ГП «Стивидорная компания «Ольвия», судостроительный завод «Океан», ООО «Эвери», ФХ «Виктория» и другие.

Директор областного центра занятости поблагодарил работодателей за доверие к службе занятости как надежного партнера в решении кадровых вопросов.