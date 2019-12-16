«Николаевская ТЭЦ» будет проводить ремонтные работы 17 декабря - без тепла останутся 176 домов, семь детсадов и четыре школы

В Николаеве, 17 декабря, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ в тепловой камере целый день будет отсутствовать отопление в жилых домах, детских садах и школах на пяти улицах города.

Об этом сообщается на странице 1588 Служба оперативного реагирования департамента ЖКХ в Facebook.

«Николаевская ТЭЦ» 17 декабря с 05:00 до 23:00 будут проводить аварийно-ремонтные работы в тепловой камере. Будет перекрыто отопления в 176 жилых домах, 7 детских садах (№20,22,43,51,115,117,128) и 4 школах (№2,7,13,34) по улице Московская, улице Адмиральская, улице Никольская, улице Фалеевская, улице Дунаева», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Николаевоболтеплоэнерго» помогло «ТЭЦ» восстановить теплоснабжение жителям домов на 3-й Слободской.