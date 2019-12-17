Грета Тунберг написала твит о «переполненных» поездах - компания перевозчик ответила, что она ехала первым классом

«Еду домой в переполненном поезде через Германию. Наконец-то возвращаюсь домой», — написала Тунберг.

Из твита Греты складывается впечатление, что девушке не досталось места в поезде и ей пришлось сидеть на полу со своим багажом.

На это сразу же отреагировала немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, которая упрекнула Тунберг в недостоверности информации.

«Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата! Мы рады, что ты ехала с нами в субботу. Но было бы лучше, если бы ты также рассказала, как дружелюбно и компетентно наша команда обслуживала тебя в вагоне первого класса», — написала пресс-служба компании в твиттере.

Перевозчик предположил, что активистка раскритиковала его за то, что он запустил переполненный рейс. Вскоре экоактивистка ответила компании, что не собиралась ее критиковать.

«Наш поезд из Базеля был отменен, поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена я получила место. Конечно, это не проблема, и я не говорила, что это так. Переполненные поезда — отличный знак, потому что это означает, что спрос на поездки на поездах высок!» — написала Грета.

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