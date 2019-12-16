В Николаеве в трех домах произошли утечки теплоносителя - облтеплоэнерго просит обязать эти ОСМД устранить аварии

В четвергом, 12 декабря, на предприятие ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поступило обращение об утечке в системе отопления от жителей домов по адресу 8-е марта, 14 (ОСМД «Сухой фонтан» - в подвале дома на главном стояке и двух квартирных), Галины Петровой, 6а (ОСМД «Дружба») и Шоссейная, 12 (ОСМД «Капитал-Н») утечки на внешнем тепловом вводе в жилые дома. Балансодержатель теплового ввода ОСМД «Капитал-Н».

Об этом сообщает пресс-секретарь предприятия в группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

Работники коммунального предприятия изучив ситуацию обратились к главам ОСМД с официальными предписаниями относительно срочного устранения утечек теплоносителя, но они отказались их принять.

Для предотвращения прекращения отопления домов по данному адресу, работниками ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подготовлено официальное письмо директору департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергею Кореневу с просьбой обязать указанные ОСМД принять меры по устранению аварии на тепловых инженерных сетях.

Напомним, как в николаевской многоэтажке затопило подвал – работники облтеплоэнерго устранили причину затопления.