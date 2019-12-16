Суд обязал Генпрокуратуру выплатить скандальному экс-прокурору Кулику ₴1,6 миллиона премий и компенсаций за службу в АТО

Константин Кулик Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1 миллиона 600 тысяч гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Кулик подал иск в суд в конце октября текущего года с требованием начислить ему положенную премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Павел Вовк вынес решение в начале декабря, полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус «участник боевых действий», а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В общей сложности, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривны.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Напомним, экс-прокурор сил АТО Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышала его доходы за пять лет. В июне 2016 года сотрудники НАБУ провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а затем не явился на допрос в ГПУ. Затем Кулик стал занимать должность в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что с 2012 по 2014 годы Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Он считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисюк родом из города Ровно, откуда и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Также напомним, что в конце ноября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.