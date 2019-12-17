В Антарктиде нашли самую глубокую впадину на планете – 3,5 километра ниже уровня моря

Ученые из Калифорнийского университета нашли глубочайшую впадину на земной суше в Антарктиде под ледником Денман. Глубина найденной впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря.

Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на YouTube-канал Мэтью Морлигема.

Ученые называют это открытие очень важным, поскольку оно поможет изучать будущие изменения Южного полюса.

Напомним, американский исследователь нашел пластиковый мусор на дне океана во время установления рекорда на самое глубокое погружение. Виктор Весково погрузился на глубину около 11 км в глубочайшую впадину мира – Марианский жёлоб в Тихом океане.