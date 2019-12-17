Предприятия группы компаний «ПАЕК» стали лучшими среди работодателей Николаевщины

Два предприятия, входящие в состав группы компаний «ПАЕК», стали лучшими роботадателями Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В понедельник, 16 декабря, состоялся областной Форум работодателей «Грани сотрудничества в контексте новейших изменений», во время которого отметили лучших. ООО «Баловнянская производственная база» и ООО СГВП «Еланецкая» получили награды в номинации «Лучший деловой партнер по обеспечению занятости населения».

Стоит напомнить, что в 2017 году терминал «БВБ» стал лидером по использованию современных производственных технологий среди главных работодателей Николаевщины. Мероприятие инициировала Николаевская областная служба занятости с целью налаживания партнерских отношений между бизнесом и стейкхолдерами в формировании конкурентоспособного рынка труда и развития социально ответственного предпринимательства.

«Лучшими работодателями признано предприятия Николаевской области, которые развиваются, привлекают инвестиции в регион, создают новые рабочие места, обеспечивают качественной продукцией не только отечественный, но и зарубежный рынок товаров и услуг, способствуют постоянной и временной занятости жителей Николаевщины», - отмечают в областной службе занятости.

Также были определены лучшие работодатели среди представителей наиболее крупных предприятий области: ООО «Николаевский глиноземный завод», ФХ «Органик Системс», «Южно-Украинская АЭС», ГП «Зоря»-«Машпроект», КП «Николаевпастранс», ГП «Стивидорная компания «Ольвия», судостроительный завод «Океан», ООО «Эвери», ФХ «Виктория» и другие. Напомним, владельцем группы компаний «ПАЕК» является Юрий Кормышкин.