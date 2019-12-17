«Репортеры без границ» насчитали за 11 месяцев 2019 года 49 гибелей и 389 арестов журналистов

За 11 месяцев 2019 года по всему миру во время выполнения профессиональных обязанностей погибли 49 журналистов.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ», обнародованном во вторник, 17 декабря, передаёт DW.

При этом только 20 журналистов погибли в зонах военных конфликтов, а 29 - в странах, которые официально считаются мирными. Самыми опасными для жизни журналистов в этом году были Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.

«Даже если в 2019 году в вооруженных конфликтах погибли значительно меньше работников СМИ, чем в предыдущие годы: такая мирная страна, как Мексика, так же опасна для журналистов и журналисток, как и Сирия, где идет гражданская война», - отметил спикер правления организации Михаэль Редиске.

Всего за последние десять лет по всему миру было убито 941 журналиста. Кроме того, за 11 месяцев 2019 года 389 журналистов были арестованы, что на 12% больше, чем в прошлом году. Половина таких случаев произошли в Китае (120 человек), Египте (34) и Саудовской Аравии (32).

«Большое количество заключенных журналисток и журналистов свидетельствует о том, что правительства этих стран сильнее закручивают гайки репрессий», - отметил Редиске.

По данным «Репортеров без границ», количество заключенных в течение 2019-го корреспондентов в Китае стала беспрецедентно высокой. При этом 40% из них являются гражданскими журналистами, которые несмотря на правительственную цензуру пытаются распространять информацию через интернет.

Также были заключены корреспонденты в Сирии (26), Турции (25) и Вьетнаме (25). При этом реальное число заключенных в Сирии журналистов может быть намного выше, поскольку следы многих из них потерялись.

Также на конец этого года считаются похищенными меньшей мере 57 работников СМИ: 30 из них в Сирии, 15 - Йемене, 11 - в Ираке и один - на Востоке Украины. О большинстве из похищенных журналистов в Сирии нет никаких сообщений в течение года. Некоторые из них исчезли уже семь лет назад.

«Репортеры буз границ» отмечают, что йеменские повстанцы-хуситы и сепаратисты «народных республик» в Донбассе относятся к своим заложников как к заключенным. Они обвиняют их в тяжких преступлениях и наказывают. Десять журналистов, которых с 2015 года удерживают в Йемене, могут казнить.

Напомним, ранее оккупационный российский режим на Донбассе приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Асеева. В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

В свою очередь МИД Украины потребовал от России освободить журналиста Асеева, которого незаконно осудили оккупанты на Донбассе.

Стоит отметить, что ранее в ежегодном докладе «Press Emblem Campaign» сообщалось, что в 2019 году в мире убили 75 журналистов.