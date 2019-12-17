«Держит в заложниках»: Николаевцы пожаловались на «Гуртожиток», который отключил лифт в доме, чтобы заставить должников заплатить за свет

Жители Николаева, проживающие в доме по улице Айвазовского, 13 пожаловались на КП «Гуртожиток», потому предприятие совершенно не занимается домом, а 30 октября отключило лифт в доме, чтобы часть жителей заставили других заплатить за долги по электричеству.

Об этом идет речь в их обращении на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Мы вынуждены к Вам обращаться из-за того, что 30 октября отключили от питания лифт в доме, который обслуживает СКП КП «Гуртожиток», и продолжает удерживать весь дом в заложниках ситуации с целью побуждения должников для погашения задолженности, которых насчитывается менее 25% от всех проживающих, тем самым унижает честь и достоинство, и доводит жителей до нервного срыва, ругательств между людьми, которые живут в этом доме и должниками», - говорится в сообщении.

По словам жителей, долг «Гуртожитка» перед облэнерго за электричество составляет около 30 тысяч гривен. Также отмечается, что «Гуртожиток» не хочет выполнять свои обязательства перед жителями дома, из-за чего возникают конфликтные ситуации и жители готовы идти на радикальные меры - перекрытие улиц, дорог областного значения и нарушения правопорядка. В частности, предприятие не подготовило дом к зимнему периоду - не заменило разбитые окна, не отремонтировало кровлю дома и не сдали дом тепловикам.

«Отсутствует акт о том, что дом прошел подготовку к отопительному сезону, теплосети не были проверены давлением как этого требуют нормативные акты. Мы не раз, как жители этого дома обращались к тепловикам по поводу недогрева, поэтому была создана комиссия, которая присутствовала в нашем доме. Та в свою очередь составила акты на СКП КП «Гуртожиток». В настоящее время в нашем доме отопление не нормализованное», - пожаловались жители.

В Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета в комментарии «Преступности.НЕТ» уточнили, что лифт в доме рабочий, а «Николаевоблэнерго» отключило в доме свет на лестничных пролетах из-за долгов жителей, а лифт запитан оттуда же.

Отметим, что связаться с «Гуртожитком» не удалось, на телефонные звонки там не отвечают.

Ранее сообщалось, что КП «Гуртожиток» и его жильцы должны «Николаевоблтеплоэнерго» ₴8,5 миллионов за отопление. Также в июле 2019 года, на «Николаевводоканале» заявили, что отключат водоснабжение жильцам «Гуртожитка» с 1 августа, если те не начнут выплачивать долги в ₴6,6 миллионов.