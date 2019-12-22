В Николаеве пройдё т благотворительная ярмарка для сбора денег на лечение маленького Димы Жадана

В Николаеве в рамках благотворительной акции милосердия, в среду, 25 декабря, по улице Соборной (район Каштанового сквера), с 12:00 до 18:00, состоится благотворительная рождественская ярмарка в помощь маленькому николаевцу Димочке Жадан, который родился со сложным генетическим заболеванием СМА (спинально мышечная атрофия).

Об этом сообщает волонтёр Елена Бондаренко.

Ранее сообщалось, что заболевание постоянно прогрессирует и ребёнок с каждым днем становится слабее. Приводит такая болезнь к страшным последствиям, постепенно снижается и пропадает мышечная активность, навыки ходить, стоять, сидеть, поднимать руки, глотать, а самое страшное, дышать из-за слабости мышц.

По словам волонтёра, в Украине нет возможности получить лечение, так как не зарегистрирован препарат «SPINRAZA®», который помогает остановить прогресс СМА.

«В Украине таких деток 230, все они приговорены в нашей стране, как бы это страшно ни звучало. Были созданы петиции родителями этих детей, было много обращений в МОЗ, в Верховную Раду, в общем во все вышестоящие инстанции вплоть до президента, но результата нет»

«Родители, чтобы спасти своих детей, вынуждены влазить в ОГРОМНЫЕ долги, брать кредиты, стараться выехать за границу, делать всё возможное и невозможное, чтобы получать жизненно необходимое лекарство и спасать своих детей. В основном на поддержание ребёнка до получения лечения уходит в месяц около 20 тысяч гривен», - пишет Елена Бондаренко.

Отец Димы - Дмитрий Жадан летом пытался устроиться официально в Польше, чтобы получить страховку и потом забрать семью и получать лечение, но попал под сокращение, так как он иностранец и ему пришлось вернуться домой.

«Но нужно что-то делать и семьёй Жадан было принято решение выехать уже вместе в Польшу, чтобы спасти жизнь своему единственному сыну. Для этого нужно 10000$. В эту сумму входит переезд, съём жилья, расходы на пару месяцев Димочке на постоянную реабилитацию, правильное дорогостоящее питание, множество биодобавок и аминокислот, разные препараты и уколы, только всё это комплексно немного приостанавливает прогрессирование этой тяжёлой болезни. И пока папа Димочки, устроится на работу и семья сможет получать жизненно необходимый препарат, нужны деньги», - говорится в сообщении.

Сейчас у родителей мальчика исчерпаны все средства, а нужно сохранить ребёнка в хорошем состоянии до того, как они получат лечение в Польше.

«Почему именно Польша? Это ближайшая страна, в которой в отличии от Украины такие детки получают бесплатное лечение, во вторых - не самая дорогая страна Европы, где можно снять жильё, найти работу, даже если ты не знаешь польского языка. И это единственный шанс. Назад дороги нет. Тут борьба за ЖИЗНЬ. И каждый день на счету», - написала волонтёр.

Все средства, собранные на ярмарке, будут переданы семье Жадан на спасение здоровья и жизни ребенка. Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4731219120136787 - Жадан Татьяна (мама), 0632215847.





Ранее николаевцев уже звали на благотворительную ярмарку для сбора средств на лечение маленького Димы Жадана.