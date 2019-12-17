«Во имя сына и отца, пресвятая погорелица»: «Квартал 95» вновь передал Гонтаревой «пламенный привет»

«Вечерний квартал» снова посвятил песню экс-руководительнице Нацбанка Валерие Гонтаревой и передал ей «пламенный привет».

Видео с выступления опубликовала в Facebook пресс-секретарь партии «Слуга народа» Юлия Палийчук. Однако вскоре она удалила сообщение, передает «NikLife».

Свой номер «кварталовцы» обыграли песней.

«У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на «Дельта банка» карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», - спели актеры.

Также актеры передали Гонтарева со сцены «пламенный привет». После чего Евгений Кошевой, который и пел песню, сказал, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне».

Как известно, ночью 17 сентября во Киевом сожгли дом Гонтаревой. В полиции Киевской области заявили, что рассматривают поджог как одну из версий.

Напомним, ранее хор имени Веревки в телешоу «Квартал 95» спел о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В частности, в тексте этой песни звучат следующие фразы: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала», «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича (олигарха Игоря Коломойского – ред.», «Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали», а также, что спасатели жарили шашлыки, а «мораль проста - дом сгорел со стыда». За выступление хор получил 30 000 грн.

В соцсетях появились призывы ликвидировать хор и лишить его господдержки. После директор Национального хора Зеновий Коринец сказал, что ему стыдно за это выступление, и показал, как ему угрожают после скандального номера «Квартала» про Гонтареву, заявив, что началась травля и артистов, в частности.

Сами же актеры «Квартале 95» не увидели ничего плохого в этом номере: «Это острая политическая сатира, так было, есть и будет».

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что ему очень понравился номер. Он уточнил, что особенно понравилась фраза, что «дом сгорел от стыда», а еще больше понравилась фраза «Валерия думает на Валерич».