У омбудсмена рассказали, что некоторые арестанты перечисляли половину зарплаты на ремонт Николаевского СИЗО

Николаевский следственный изолятор (фото из архива) Некоторые арестанты, которые содержались в Николаевском следственном изоляторе, перечисляли часть своей заработной платы, которую получали за работу в учреждении, на ремонт в СИЗО.

Об этом рассказал региональный представитель Уполномоченного по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало во вторник, 17 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Представитель омбудсмена отметил, что по данному факту террупавление Госбюро расследований же открыло уголовное производство, чтобы проверить, есть ли в этом состав преступления.

– Был выявлен факт, когда в СИЗО, и в колонии, осужденные сдавали деньги на ремонт тех самых учреждений. По этому факту уже открыто производство, - сказал он.

– Они, работая в учреждении, получают заработную плату. Мы посмотрели их личные дела и увидели там заявления, где они просят перечислить половину заработной платы для приобретения строительных материалов для строительства. Утверждать, требовали ли у них это или они добровольно согласились передать половину своей зарплаты в 1100 гривен, мы не можем. Только после того, как ГБР завершит расследование, передаст в суд или примет другое решение, можно делать какие-то выводы. Но сам факт был – я видел такое заявление, с резолюцией от кого-то из руководителей, что он разрешает перечислить средства, - уточнил представитель омбудсмена.

Помимо этого, он отметил, что в Вознесенской колонии был зафиксирован факт, когда заключенные работали, но без каких-либо договоров, и за это получали так называемые «благодарности», которые в дальнейшем использовались для условно-досрочного освобождения осужденных.

– В Вознесенской исправительной колонии был факт, когда люди работали без составления договоров, мало того, работают они за «благодарность», которая станет одним из условий их досрочного освобождения.

Напомним, как на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Также напомним, что Роман Цыбуля в Николаевском окружном административный суде пытался оспорить свое увольнение, но 7 ноября 2018 года суд отказался удовлетворять его иск. После этого он подал апелляцию на это решение и снова получил отказ.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.