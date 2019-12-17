10-летнему мальчику из Николаева требуется финансовая помощь на операцию – до января нужно собрать ₴60 тысяч

10-летнему Вадиму Дмитриеву из Николаева, у которого медики выявили серьезный недуг, необходима финансовая помощь на операцию в Харькове.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Два года назад медики поставили мальчику диагноз «болезнь Пертеса» (заболевание бедренной кости и тазобедренного сустава, связанное с нарушением кровоснабжения головки бедренной кости и нарушением питания ее суставного хряща с последующим его разрушением).

«Уже второй год пятиклассник Дмитриев Вадим борется с внезапно развившимся у него недугом – болезнь Пертеса. Следствием заболевания становятся нарушение функции статики и ходьбы с последующей инвалидностью», – говорится в сообщении.

Родственники мальчика рассказали, что в январе 2020 года Вадиму предстоит операция в Харькове. На саму операцию и дальнейшую реабилитацию им необходимо собрать 60 тысяч гривен.

Со слов мамы ребенка Елены, сам Вадим не унывает и не замкнулся после того, что с ним произошло.

«Он очень умный, добрый и открытый ребенок. В перерывах между обследованиями и лечением старается не пропускать учебу и продолжает посещать школу. Родители благодарны одноклассникам, которые всячески поддерживают его: помогают одеваться, передвигаться на переменах по школе на костылях. Родители Вадима будут благодарны любой посильной финансовой помощи. Они очень верят в чудо и в скорейшее выздоровление их сына!» – говорится в письме.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Карта ПриватБанка мамы: 4149-4993-4257-8349 (Дмитриева Елена Николаевна)

Мобильный телефон: 066-890-83-11.