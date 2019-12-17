Мэр Николаева и главы фракций горсовета договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года

Во вторник, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где решался вопрос, как разрешит ситуацию с 700 земельными вопросам, часть которых не рассматривается еще с 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр напомнил, что на сессии «зависли» 700 земельных вопросов, которые касаются размещения МАФов в городе. Депутаты никак не могут их пройти потому что нет единого мнения в этом вопросе, поэтому возникла задача разработать конкретные «правила игры» для предпринимателей, чтобы наконец-то решить эти вопросы в городе раз и навсегда.

— Есть около 700 вопросов, которые до сих пор не рассмотрены и есть сомнения, что они вообще будут рассмотрены в том виде, в котором к нам поступили. Это касается 310 вопросов по временным сооружениям и насчет судьбы которых в депутатском корпусе нет единого мнения. Но это нужно решить и разрубить этот узел. Нужно принять решение пропускаем это мы или нет из повестки дня, - заявил мэр.

Председатель регламентной комиссии Александр Маликин сообщил, что его комиссия начала заниматься этим вопросом, хотя он для них не профильный, потому что вопрос продления сроков аренды земельных участков под размещение МАФов стал резонансным, ведь рассмотрение обращений предпринимателей тянется по несколько лет, чем нарушаются их права.

В свою очередь главный архитектор города Андрей Цимбал рассказал, что сформировано два варианта предложений по МАФам.

— Предложение первое - продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка и внести его в решение. Продление договора аренды привязано не к дате прошлого договора, а к дате принятия решения. Это дает возможность предпринимателям быть уверенным в сроке действия этого договора. Вариант два - когда есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей. В этом вариант предлагается внести дополнение продлить аренду на один год без права возобновления права аренды и после окончания срока освободить занимаемую местность. После окончания договора необходимо освободить участок. Мы даем предпринимателю еще год, чтобы иметь время для поиска другого места для размещения или найти другой способ возможности заработка, - сообщил чиновник.

Кроме этого он добавил, что в обоих случаях, если предприниматели не будут придерживаться обязательств, указанных в договоре, то договора с ними будут разрывать в одностороннем порядке, а их конструкции принудительно демонтировать.

Глава фракции Оппоблок Игорь Дятлов отметил, что в 2016 году, когда главным архитектором города стала Анна Палеха, она пообещала за полгода разработать положение, по которому бы депутаты с легкостью принимали решения по размещению МАФов, а на время разработки документа было принято решения продлевать всем на 1 год. Однако ни спустя полгода, ни спустя два года положение разработано не было.

Также глава фракции «БПП» Елена Киселева сообщила, что при рассмотрении данных вопросов на регламентной комиссии выяснилось, что часть заявлений предпринимателей датируется еще 2015 годом, когда городским головой был Юрий Гранатуров.

В свою очередь, глава земельной комиссии Игорь Концевой поддержал предлагаемые департаментом архитектуры варианты решения сложившейся ситуации и отметил, что «слава богу появилась политическая воля привести город в порядок».

Александр Сенкевич отметил, что вопрос по размещению МАФов спорный, ведь некоторые выступают за то, чтобы их вовсе не было в городе, с другой стороны это препятствие деятельности бизнесменов. Поэтому давать разрешения на размещение киосков нужно, но не в таком количестве, как это происходит сейчас в Николаеве.

Также он добавил, что на ближайшем заседании сессии эти 700 вопросов можно объединить в пакет и исключить из повестки дня заседания, чтобы департамент архитектуры их доработал и потом вопросы снова прошли всю процедуру, однако в таком случае их согласование затянется еще на несколько месяцев. Есть второй вариант - вынести их все на сессию и по одному рассматривать, пока они не закончатся, невзирая на то, сколько на это уйдет времени.

Присутствующие депутаты и главы фракций поддержали второй вариант. Таким образом, на заседание сессии, которая анонсирована на 20 декабря вынесут все 700 земельных вопросов и депутаты будут принимать окончательные решения.

Напомним, что 26 сентября, в Николаевском городском совете открылось очередное заседание 56-й сессии. В повестке дня было 720 земельных вопросов, которые не рассмотрены по сегодняшний день. Хоть уже было несколько пленарных заседаний 56-й сессии.