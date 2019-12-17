В Николаеве подряд на реконструкцию ДК «Молодежный» за треть миллиарда гривен, которых нет, все же отдали фирме «Житлопромбуд-8»

Реконструкцией дворца культуры «Молодежный» по улице Театральная, 1, за 358 миллионов 291 тысячу 48 гривен займется скандальная фирма ПрАТ СК «Житлопромбуд-8».

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на публичном сайте закупок Prozorro.

Ранее сообщалось, что после корректировки проекта стоимость реконструкции николаевского ДК «Молодежный» увеличилась в четыре раза до трети миллиарда гривен. Аукцион должен был состояться 16 декабря 2019 года. Предполагалось, что работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2023 года. На торги подалась лишь одна компания - ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» с предложением в 358 миллионов 831 тысячу 192 гривны. В связи с тем, что больше никто из фирм не подал свои предложения тендер отменили.

12 декабря ситуация повторилась, только теперь ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» предложил на 540 тысяч 144 гривны меньше, чем в предыдущий раз, а именно - 358 миллионов 291 тысячу 48 гривен.

В итоге, 16 декабря, руководство ДК «Молодежный» заключило договор с данной фирмой. Выполнить работы подрядчик должен 25 декабря 2023 года. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет снести зеленые насаждения вокруг здания Дворца культуры и выкорчевать пни. Реконструкция затронет все здание: подвал, лестничные пролеты, перекрытия, зрительские залы, балконы, укрепление фундамента. Помимо этого будет установлено наружное освещение, новая система отопления, вентиляции и дымоотведения, насосная станция пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, а также молниезащита. В здании также появиться лифт грузоподъемностью 630 килограмм. На территории ДК обустроят автостоянку на 49 мест. После всего, подрядчик должен будет сделать озеленение территории.

Стоит отметить, что ранее в комментарии «Преступности.НЕТ» городского голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, что денег на реконструкцию дворца культуры нет.

— Это очень много (360 миллионов гривен, которая изначально в тендере указывалась как предположительная стоимость, - ПН). Мы рассчитываем на то, что с объявленным тендером и разработанной проектной документацией мы получим средства из ГФРР и для этого нам необходимо провести все процедуры. От того, появятся у нас деньги в бюджете или нет, цифра не станет меньше, может больше со временем. Чтобы получать деньги мы приняли решение отыграть тендер: есть деньги - идет стройка, нет денег – нет стройки, - заявил мэр Александр Сенкевич.

В частности, он отмечал тогда, что город рассчитывает, что народным депутатам от Николаевщины удастся забить необходимые средства в государственном бюджете. Нардепам данную просьбу озвучивали, но по словам мэра, отреагировали они на это «с долей скептицизма».

Стоит отметить, что первый тендер на реконструкцию дворца культуры провели осенью 2017 года. Ожидаемая стоимость была 93,2 миллиона гривен. Победила в торгах фирма ЧАО СК «Жилпромбуд-8», предложив за свои работы 90 миллионов гривен. Из бюджета подрядчику успели заплатить 22 миллиона 157 тысяч 803 гривны, после чего 26 июня 2019 года договор был разорван по причине существенных изменений проекта. В 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Стоит отметить, что члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольны вторым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.

Первый проект реконструкции Второй вариант реконструкции

Что касается фирмы «Жилпромбуд-8», ее директором является Григорий Стерпул. «Жилпромбуд-8» выступал подрядчиком по строительству и ремонту многих объектов в Николаеве и области. Отметим, что «Жилпромбуд-8» ранее уже проводил капитальный ремонт в многоэтажном здании суда по улице 68 Десантников, 2. Осенью 2013 года, частное акционерное общество «Жилпромбуд-8» уже получало 8 миллионов 768 тысяч 965 гривен за реконструкцию корпуса суда по этому адресу. Тогда условием договора было окончание работ до декабря 2013 года. Но работы продолжались в течение нескольких лет, и на его реконструкцию выделялось еще 32 миллиона гривен в 2016 году. При этом работы начали проводить до того, как был заключен договор. Позже, в 2017 году, госбюджет предусмотрел еще 15 миллионов гривен на капремонт Апелляционного суда для окончания работ. И в августе 2017 года это здания торжественно открыли. В свою очередь, Александр Ржепецкий, который на то время был главой Апелляционного суда Николаевской области, заявил, что затраты на ремонт нового здания суда абсолютно оправданы.

Помимо этого, в сентябре 2018 года «Жилпромбуд-8» выиграл тендер на капремонт трехэтажного корпуса апелляционного суда – по улице Садовая, 2А. Стоимость реконструкции этого здания, согласно заключенному договору, составила 21 миллион 237 тысяч гривен. Изначально фирма должна была провести капитальный ремонт здания до 31 декабря 2019 года, но в августе этого года было подписано дополнительно соглашение, согласно которому срок выполнения работ продлен до конца 2020 года.

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала. 13 мая апелляционный хозяйственный суд отказался принимать апелляцию аэропорта на это решение из-за неоплаченных 895 тысяч 815 гривен судебного сбора. Суд дал аэропорту возможность в течении 10 дней подтвердить уплату сбора или же апелляционная жалоба считается неподанной и возвращается апеллянту.