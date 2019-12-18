Библиотека в Нидерландах стала самым красивым зданием 2019 года

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Публичная библиотека LocHal Public Library в городе Тилбурге в Нидерландах стала самым красивым зданием 2019 года в рамках фестиваля World Architecture Festival.

Об этом сказано на сайте конкурса.

 

фото: The бабель
The бабель
The бабель

Ранее здание, которое служило для локомотивного ангара, хотели снести. Однако проект заставил преобразить помещение. В результате был создан публичный культурный центр с экологической системой отопления.

Отмечается, что пространство разделено на конкретные зоны, которые нагреваются отдельно тогда, когда там находятся люди.

Юлия Акимова

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