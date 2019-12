Библиотека в Нидерландах стала самым красивым зданием 2019 года

Публичная библиотека LocHal Public Library в городе Тилбурге в Нидерландах стала самым красивым зданием 2019 года в рамках фестиваля World Architecture Festival.

Об этом сказано на сайте конкурса.

фото: The бабель The бабель The бабель

Ранее здание, которое служило для локомотивного ангара, хотели снести. Однако проект заставил преобразить помещение. В результате был создан публичный культурный центр с экологической системой отопления.

Отмечается, что пространство разделено на конкретные зоны, которые нагреваются отдельно тогда, когда там находятся люди.