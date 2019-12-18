С 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 миллионов украинцев - это почти 10% населения

С января 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своём канале в Telegram.

На опубликованном графике указано количество граждан Украины, которые официально пересекли границу - въезд и выезд. А также итоговое сальдо (красная депрессивная линия).

Так, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев, а миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Это может быть связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу. Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома...» - отметил Дубилет.

Ранее сообщалось, что в Эстонии трудовых мигрантов из Украины больше, чем из всех других стран. Напомним, что треть николаевцев задумывалась о трудовой эмиграции заграницу – в основном хотят поехать в Германию и Польшу.