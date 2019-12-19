Обезопасьте свои деньги и получайте быстрые кредиты с «МОТОР-БАНКОМ»

Приближаются новогодние и рождественские праздники, а значит пора подарков и трат. «МОТОР-БАНК» предоставляет возможность получения быстрых кредитов для физических лиц. А для тех, кто хочет быть уверенным в полной сохранности наличных денежных средств, документов и других ценностей, «МОТОР-БАНК» предоставляет услугу аренды индивидуального сейфа.

Это надежный способ уберечь себя и своих близких от проделок мошенников и воров, которые так активны в выходные дни. Индивидуальный сейф в АО «МОТОР-БАНК» - это отдельный сейф, который закрывается двумя ключами разной конфигурации. Сейф можно арендовать на любой удобный срок от одного дня. Клиенты Банка смогут лично выбрать подходящий размер сейфовой ячейки.

Хранение ценных вещей в банковских сейфах АО «МОТОР-БАНК» во время отпуска, путешествий или деловой поездки, а также - в связи с крупной сделкой с недвижимостью, ценными бумагами, который должен состояться или уже состоялась, придаст уверенности в том, что:

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Никто не сможет узнать о вещах, которые хранятся в ячейке, и о самом факте пользования сейфом;

Доступ к сейфу будет предоставляться на основании документа, удостоверяющего личность;

Порядок доступа к индивидуальным сейфам полностью исключает возможность взлома сейфа, как сотрудниками банка, так и сторонними лицами

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