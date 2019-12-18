Мэр Николаева созывает депутатов на 20 декабря, чтобы продолжить сессию горсовета, которая длится с сентября

Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на пятницу, 20 декабря, пленарное заседание очередной 56-й сессии, которая длится с сентября.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра от 17 декабря, опубликованное на сайте горсовета.

Сессия назначена на 12:00. Как известно, данная сессия изначально была посвящена земельным вопросам, которых в повестке дня 700, однако они до сих пор не рассмотрены, потому что у депутатов нет единого по ним мнения.

Также мэр анонсировал сессию горсовета на 20 декабря, чтобы депутаты перераспределили бюджет 2019 года на финпомощь коммунальным предприятиям и покупку ангиографа.

Отметим, что 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, на котором они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.

Кроме этого, в обоих случаях, если предприниматели не будут придерживаться обязательств, указанных в договоре, то договора с ними будут разрывать в одностороннем порядке, а их конструкции принудительно демонтировать.

Что касается бюджетных вопросов, то по состоянию на 17 декабря, директор финдепартамента сообщила, что главные распорядители средств Николаевского городского еще не сформировали свои предложения для перераспределения бюджета 2019 год. В тоже время проект решения о бюджете города на 2020 год чиновники уже почти подготовили.