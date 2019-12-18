ГИЯРУ провела общественные слушания по вопросу продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС

17 декабря в Южноукраинске прошли общественные слушания по вопросу продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской атомной электростанции. ЮУАЭС-3 - уже одиннадцатый атомный энергоблок в Украине, ресурс которого будет продлен.

Об этом сообщает управление информации и общественных связей.

Организатором мероприятия была Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Эти слушания стали знаковыми для Компании, ведь впервые продление ресурса энергоблока происходит до завершения проектного срока эксплуатации.

Еще одна особенность - активная зона реактора третьего энергоблока ЮУАЭС полностью загружена топливом Westinghouse. Кстати, как сообщили журналистам организаторы и участники слушаний, в конце текущего года Госатомрегулирование будет иметь полный пакет обосновывающих документов, и в этом году или в начале следующего НАЭК «Энергоатом» может получить лицензию на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Общественные слушания являются обязательным элементом предусмотренной законодательством Украины процедуры, которая предшествует получению разрешения на долгосрочную эксплуатацию атомного энергоблока. На протяжении октября вопрос обсуждался в десяти территориальных громадах зоны наблюдения ОП ЮУАЭС.

В общественных слушаниях принимали участие председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, генеральный директор Директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Минэкоэнерго Украины Александр Шуст, в.и.о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Павел Павлишин, председатель общественного совета при Госатомрегулировании Сергей Денисенко.

«Мероприятие проводится с целью привлечения общественности к обсуждению решений, которые могут влиять на состояние окружающей среды, а также для предоставления возможности свободного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти. Все необходимые документы, которые предшествовали подготовке энергоблока №3 ЮУАЭС к продлению эксплуатации есть в свободном доступе, поэтому ознакомиться с ними могут все желающие», - подчеркнул председатель ГИЯРУ Григорий Плачков.

Представитель Минэкоэнерго Александр Шуст отметил, что продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС Украины является чрезвычайно важным вопросом - и для экономической, и для энергетической безопасности страны.

«Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает продление срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС при условии неукоснительного соблюдения норм и правил ядерной и радиационной безопасности».

В.и.о. президента Энергоатома Павел Павлишин отметил, что на сегодня «проведена огромная работа, чтобы мы вышли на тот этап, на котором находимся. Не нужно бояться продления срока эксплуатации энергоблоков. Это мировая практика. 70% реакторов в мире сегодня эксплуатируются с продленным сроком. Мы с вами на правильном пути: 53-55% - это вклад нашей Компании в энергообеспечение Украины».

Модератор мероприятия, председатель общественного совета при Госатомрегулировании Сергей Денисенко отметил:

«Цель мероприятия – услышать мнения общественности и их учесть. Предложения и замечания можно вносить до 22 декабря».

Докладывая на общественных слушаниях, генеральный директор ОП ЮУАЭС Владимир Лисниченко в первую очередь поблагодарил всех за работу; перечислил мероприятия, которые были внедрены на энергоблоке №3 с целью повышения его безопасности; отдельно остановился на Отчете по периодической переоценке безопасности.

«Результаты комплексного анализа безопасности, прогнозируемого технического состояния оборудования энергоблока №3, влияния старения, проведенных модернизаций, опыта эксплуатации подтверждают возможность безопасной эксплуатации энергоблока к следующей переоценке безопасности – до 10 февраля 2030 года», - подчеркнул Владимир Лисниченко.

В обсуждении вопроса принимали участие жители Южноукраинска, Вознесенской экологической организации «Зеленый мир», а также мэр Южноукраинска и головы соседних громад. Мэры городов Южноукраинск и Вознесенск, голова Александровской объединенной территориальной громады поддержали продление срока эксплуатации энергоблока №3. Представители соседних громад указали на хорошие партнерские отношения с атомной электростанцией: за счет средств компенсации населенные пункты зоны наблюдения ЮУАЭС имеют возможность решать важные социальные вопросы.

Подытожил работу председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков: «Да, действительно была проведена очень большая работа. 23 декабря состоится коллегия Госатомрегулирования, где будет окончательно приниматься решение относительно продления срока эксплуатации энергоблока №3, а также будут внесены изменения в лицензию эксплуатирующей организации. Всех приглашаю – общественные и экологические организации. Я благодарю вас за ваше присутствие, за вашу позицию, за ваши предложения».

В общественных слушаниях приняли участие 874 человека. Из них 111 - представители общественных организаций и СМИ.