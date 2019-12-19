В престижной Венской балетной школе издевались над учениками – им советовали курить, чтобы сбросить вес

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес.

Об этом говорится в докладе специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии, сообщает «ВВС».

Комиссия выяснила, что молодые танцоры подвергались суровым методам обучения и плохо контролируемым большим нагрузкам. По словам главы комиссии Сюзанны Рейндл-Краускопф, ученикам советовали начать курить, чтобы оставаться худыми, а при обращении к ним использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды. Директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями, заявила Рейндл-Краускопф.

«Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», - сказано в докладе.

В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад, прежде чем дать полный ответ.

Специальная комиссия была создана после того, как в апреле этого года австрийская газета Falter выпустила расследование о «методах XIX века», используемых в Венской балетной школе. Газета писала, что ученики регулярно сталкиваются с муштрой и унижением, а девочек доводят до анорексии и булимии. Кроме того, один из учеников рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя, писало издание. Балетная школа Венской государственной оперы – одна из самых престижных балетных школ Европы, основанная в 1771 году.

Напомним, что ранее в Одесской области заявили о жестоких издевательствах над воспитанниками центра реабилитации.