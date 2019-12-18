Россияне в 2019 году чаще всего искали в интернете информацию о Зеленском и выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии российской компании «Яндекс».

Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска в году, сообщает «Лига.net».

Чаще всего россиян интересовала личная жизнь, семья, рост и биография Зеленского. По версии «Яндекса», среди событий наибольший интерес пользователей в 2019 году вызвали президентские выборы в Украине. Чаще всего россияне спрашивали, «кто Президент Украины после выборов», а также хотели узнать побольше о дебатах между Зеленским и Петром Порошенко. Также пользователей российской поисковой сети интересовали рейтинги кандидатов в Президенты Украины.

Отметим, что с 2017 года в Украине официально закрыт доступ к сервисам компании Яндекс.

Напомним, что российский телеканал вырезал из сериала «Слуга народа» фразу «Путин – хубло», а сам сериал показывали только один вечер.