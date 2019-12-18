Работники «Николаевоблтеплоэнерго» записали видеообращение к депутатам горсовета с просьбой погасить долги по зарплатам

Коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к городскому совету с просьбой о скорейшем выделении финансовой помощи предприятию на выплату задолженности по заработной плате. Об этом свидетельствует видеообращение коллектива, опубликованное на странице предприятия в Facebook. Главный советник гендиректора предприятия Владимир Березницкий сообщил, что общая сумма задолженности по зарплатам 11,5 миллионов гривен без отчислений. Работники предприятия выполняли и выполняют возложенные на них обязанности.

— Мы работаем без перебоев, подаем в садики, в роддом, жителям, школы тепло. Мы хотим получить свою заработную плату, - заявила начальник 3-го района тепловых сетей Валентина Кравчук.

— В канун новогодних праздников, мы хотим, чтобы ответственные за выделение средств люди понимали, что дети нуждаются во вложениях в них. В связи с этим мы хотим, чтобы нас услышали и выплатили наши деньги вовремя, которые мы по праву заработали, - сказала оператор котельной Анастасия Белоусова.

Поэтому коллектив просит депутатов собраться на сессию горсовета 20 декабря и поддержать их просьбу.

— Людям надоело жить с долгами и с пустым карманом. Мы живем сейчас на кредитах. Все переживают, получат зарплату или нет. Долг по зарплатам два с лишним месяца. Коллектив насчитывает 900 человек, - добавила глава профкома предприятия Татьяна Кистина.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.

Поэтому, «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.