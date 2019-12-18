Зеленский призвал парламент безотлогательно отменить «соевые правки», из-за которых аграрии терпят убытки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду Украины безотлагательно обеспечить принятие закона о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Во время поездки Главы государства в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что из-за правки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС. Ведь фермеры с площадью земли до 1 тысячи гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны продукции.
На вопрос Президента, делается что-то для устранения этой проблемы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур». Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.
«Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правки ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии «Слуги народа» Давида Арахамия. - Ред.), соберите ключевых голов фракций, чтобы проанализировать все «продуктовые правки» и отменить эти «соевые правки», - сказал Владимир Зеленский в ответ.
Отметим, что в сравнительной таблице к законопроекту указано, что исключается пункт 63 подразделения 2 раздела ХХ Налогового Кодекса:
«Временно освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта:
с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021 соевых бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД)
с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 семян рапса или рапса (товарная позиция 1205 согласно УКТ ВЭД).
Положения настоящего пункта не распространяются на операции по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта сельскохозяйственными предприятиями - производителями соевых бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД) и семена рапса, или рапса (товарная позиция 1205 согласно УКТ ВЭД), выращенных ими на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности таких сельскохозяйственных товаропроизводителей или в их постоянном пользовании или используются ими на правах аренды (субаренды) или эмфитевзиса».
В пояснительной же записке говорится, что принятые в 2017 году правки создали неблагоприятные, дискриминационные условия деятельности по сравнению с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Также отмечается, что в нынешней редакции закон противоречит части 3 статьи 42 Конституции Украины в соответствии с которой государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, а также не допускается неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.
«В то же время 22 мая 2018 Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур», которым предусмотрено, что освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта соевых бобов, семян рапса, или рапса не будет применяться для сельскохозяйственных предприятий - производителей соответствующих культур, выращенных ими на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в их собственности или постоянном пользовании, или используются ими на правах аренды (субаренды), или эмфитевзиса», – говорится в пояснительной записке.