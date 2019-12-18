Зеленский призвал парламент безотлогательно отменить «соевые правки», из-за которых аграрии терпят убытки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду Украины безотлагательно обеспечить принятие закона о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Во время поездки Главы государства в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что из-за правки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС. Ведь фермеры с площадью земли до 1 тысячи гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны продукции.

На вопрос Президента, делается что-то для устранения этой проблемы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур». Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

«Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правки ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии «Слуги народа» Давида Арахамия. - Ред.), соберите ключевых голов фракций, чтобы проанализировать все «продуктовые правки» и отменить эти «соевые правки», - сказал Владимир Зеленский в ответ.

Отметим, что в сравнительной таблице к законопроекту указано, что исключается пункт 63 подразделения 2 раздела ХХ Налогового Кодекса:

«Временно освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта: с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021 соевых бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД) с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 семян рапса или рапса (товарная позиция 1205 согласно УКТ ВЭД). Положения настоящего пункта не распространяются на операции по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта сельскохозяйственными предприятиями - производителями соевых бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД) и семена рапса, или рапса (товарная позиция 1205 согласно УКТ ВЭД), выращенных ими на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности таких сельскохозяйственных товаропроизводителей или в их постоянном пользовании или используются ими на правах аренды (субаренды) или эмфитевзиса».

В пояснительной же записке говорится, что принятые в 2017 году правки создали неблагоприятные, дискриминационные условия деятельности по сравнению с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Также отмечается, что в нынешней редакции закон противоречит части 3 статьи 42 Конституции Украины в соответствии с которой государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, а также не допускается неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.