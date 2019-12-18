Предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» поздравило дошкольников с Днем святого Николая

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В среду, 18 декабря, директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, поздравил воспитанников детского сада № 127 с наступающим Днем святого Николая.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, директор предприятия Николай Логвинов подарил уличную доску для рисования.

«Приближается пора сказочных зимних праздников, которые несут в каждый дом радость, любовь, доброту. Праздник Николая считают одним из самых светлых и радостных праздников, особенно с большим нетерпением его ждут дети».

Julia Davudenko

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русскийобщество