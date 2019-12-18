Аэропорт Николаев из-за тумана не смог принять рейс из Египта – самолет приземлился в Херсоне

Международный аэропорт «Николаев» в среду, 18 декабря, перенес рейсы «Николаев – Шарм-эль-Шейх» и «Шарм-эль-Шейх – Николаев» в аэропорт «Херсон» из-за сильного тумана.

Об этом сообщил директор херсонского аэропорта Виталий Кучерук, сообщает «Левый берег».

- Недавно мы принимали рейс, который не смог совершить посадку в Одессе. Сегодня мы приняли полный борт людей самолета Boeing-737. Люди уже привыкли, что авиакомпания SkyUp всегда вылетает, несмотря на неблагоприятные погодные условия, - рассказал он.

Всем пассажирам был предоставлен бесплатный автобус. Также из Николаева в Херсон прибыл автобус с пассажирами, которые должны вылететь очередным рейсом в Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что в декабре 2018 года из-за тумана в Николаеве не смог приземлиться рейс из Киева – самолет вернулся в «Жуляны». В январе 2019 года рейс из Египта не смог приземлиться в Николаеве из-за состояния взлетной полосы - самолету пришлось лететь в Одессу и ждать, когда в Николаеве взлетную полосу приведут в порядок.