В Николаеве водитель такси выстрелил мужчине в живот из травматического пистолета

В Николаеве 18 декабря водитель такси выстрелил в своего пассажира – пострадавший в больнице.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Вечером в полицию поступило сообщение от женщины о том, что водитель такси выстрелил в ее мужа. По словам заявительницы, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота.

32-летний злоумышленник доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование.

Событие квалифицированы по признакам часть 4 статья 296 Уголовного Кодекса «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 17 ноября, пьяный водитель такси въехал в несколько автомобилей.