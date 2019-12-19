Федерация баскетбола Николаева просит Сенкевича достроить площадку в гимназии №4, где подрядчик взял аванс, но к работам не приступил

Фото со страницы Егора Клецова - президента Николаевской городской федерации баскетбола Городская Федерация баскетбола и около двухсот участников образовательного процесса школы №65 и гимназии №4 обратились к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой способствовать завершению строительства баскетбольной площадки, проект которой победил в «Общественном бюджете 2018 года».

Об этом сообщается на странице Николаевской городской федерации баскетбола в Facebook.

В 2017-2018 года проект «Баскетбольный Николаев» стал одним из победителем по программе «Общественный бюджет». Проект предусматривал строительство современной баскетбольной площадки на территории гимназии №4 и школы №65 в Заводском районе Николаева. Проект поддержали 1170 голосами. Однако, по состоянию на 18 декабря 2019 года проект до сих пор не реализован.

«Более того, строительство, которое было начато не отвечает проектной документации, а строительный мусор, который не был убран подрядчиком, создает существенные неудобства для занятий учеников на существующей спортивной площадке», - отмечается в обращении.

В связи этим, все небезразличные николаевцы просят мэра Сенкевича поспособствовать реализации и выполнению проекта-победителя. Помимо этого, мэра Сенкевича просят подтвердить, есть ли средства на выполнение проекта в бюджете 2020 года.

Согласно информации в системе электронных публичных закупок «ProZorro», УКС для выполнения этих работ заключил договор с ООО «Ника-Дорбут» 22 ноября 2018 года. Общая стоимость – 711 тысяч 112,76 гривен. На момент подписания договора директором этой фирмы был Дятлов Игорь Алексеевич, владелец - Ткаченко Тарас Григорович. КП «Капитальное строительство города Николаева» заплатил подрядчику средства для выполнения предмета договора, однако руководителем указанные средства были растрачены, а работа в соответствии с условиями договора фактически не выполнено. Поэтому директора фирмы отдали под суд за растрату ₴149 тысяч, выделенных на ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4. Как известно, суд взыскал четверть миллиона с подрядчика, который взял деньги, но не отремонтировал спортплощадку.