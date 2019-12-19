Гороно Николаева объявило повторный тендер на питание в детсадах и школах на 2020 год, после того как АМКУ отменил предыдущие торги

Управление образования Николаевского горсовета 18 декабря повторно объявил тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен, после того как Антимонопольный комитет отменил предыдущие торги.
Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.
Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.
Аукцион запланирован на 24 января 2020 года. Срок осуществления услуги не изменился - до 31 декабря 2020 года.
Согласно тендерной документации, организовать питание нужно в 125 учебных заведениях Николаева. Речь идет и о детских садах, и о школах. Также предприятия должны предоставить полную калькуляцию с учетом всех расходов.
Напомним, как в 2017 году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».
После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.
9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.
В итоге, Антимонопольный комитет Украины признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.
Также напомним, что 20 февраля 2019 года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.
Из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.
А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.