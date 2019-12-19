Гороно Николаева объявило повторный тендер на питание в детсадах и школах на 2020 год, после того как АМКУ отменил предыдущие торги

Управление образования Николаевского горсовета 18 декабря повторно объявил тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен, после того как Антимонопольный комитет отменил предыдущие торги.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.

Аукцион запланирован на 24 января 2020 года. Срок осуществления услуги не изменился - до 31 декабря 2020 года.

Согласно тендерной документации, организовать питание нужно в 125 учебных заведениях Николаева. Речь идет и о детских садах, и о школах. Также предприятия должны предоставить полную калькуляцию с учетом всех расходов.

Напомним, как в 2017 году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».