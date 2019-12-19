Президент Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, США, Катаре и Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Китайской народной республике, Соединенных штатах Америки, Республике Молдове, а также Иорданском Хашимитском Королевстве.

Об этом свидетельствуют указы, обнародованные на сайте главы государства.

Указом №910/2019 Зеленский уволил с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке по совместительству Владимира Ельченко и указом №911/2019 назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике Зеленский назначил Сергея Камышева, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова – Марка Шевченко.

Следующим указом глава государства назначил Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

На должность Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Зеленский назначил Сергея Кислицу. Посольство в Катаре возглавил Андрей Кузьменко.

Как известно, Владимир Ельченко с декабря 2015 года назначен постоянным представителем Украины при ООН. В период 2010-2015 годов он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 2014 года Ельченко находился в Киеве.

С 9 декабря 2015 года – вновь постоянный представитель Украины при ООН, сменил на этом посту Юрия Сергеева. Стоит отметить, что Ельченко уже занимал эту должность в 1997-2000 годах. В мае 2019 года Порошенко назначил постпреда Украины при ООН послом в Ямайке по совместительству.

Сергей Камышев родился в 1956 году, в советские времена работал в Минуглепроме УССР.

В Министерство иностранных дел независимой Украины пришел в 1994 году. В том же году получил должность первого секретаря, советника посольства Украины в Египте. В 1998-2000 годах был временным поверенным в Ливане и Сирии, возглавлял дипломатическую миссию в Бейруте.

Потом несколько лет работал в Киеве, а с 2004 по 2009 год возглавлял посольство в Китае и по совместительству представлял интересы Украины в Монголии и КНДР.

При Януковиче около года был заместителем министра Кабинета министров, а потом три года работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Был уволен с должности в апреле 2014 года.

Что касается Сергея Кислицы, то он был заместителем министра иностранных дел Украины с 2014 года. Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в ряде дипломатических представительств Украины на следующих должностях: советник посольства Украины в США; член делегации Украины на Генассамблее ООН; член комитета Совета Европы; представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО; помощник миссии Украины при НАТО.