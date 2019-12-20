Учёные по ДНК восстановили внешность женщины, жившей 6 тысяч лет назад в Скандинавии

Об этом пишет BBC.

Благодаря следам зубов, которые женщина оставляла на древней «жвачке», ученые смогли получить ДНК для расшифровки ее генетического кода. Им впервые удалось получить человеческий геном с чего-то, кроме человеческой кости.

ДНК застряла в черно-коричневом коме березовой смолы, полученной от нагревания березовой коры, которую в те времена использовали для склеивания каменных инструментов. Следы от зубов свидетельствуют о том, что её пережевывали, чтобы сделать мягче или чтобы облегчить зубную боль или другие заболевания.

По мнению следователей, у женщины была темная кожа, темно-коричневые волосы и голубые глаза. Генетически она была ближе к охотникам-собирателям с материковой Европы, чем к тем, кто тогда жил в центральной Скандинавии. Она имела схожую внешность с жителями Западной Европы. Вероятно, женщина происходила от переселенцев, которые перебрались из Западной Европы в Скандинавию после отступления ледников.

Ранее сообщалось, что ученые нашли остатки ранее неизвестного вида птерозавра, жившего на планете 95 миллионов лет назад.