На Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер

В среду, 18 декабря, в селе Козырка Очаковского района горел частный жилой дом. При пожаре погиб владелец дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 10:59 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Виноградовой. По указанному адресу выехали отделения 19-й и 22-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию установлено, что огнем полностью охвачено дом на площади 70 квадратных метров. По словам соседей стало известно, что в доме находится человек, который практически не в состоянии самостоятельно передвигаться. Во время оперативной разведки в помещении пожарные обнаружили тело погибшего 79-летнего владельца.

В 12:10 пожар локализовали, в 13:28 - ликвидировали. Предполагаемая причина - неосторожность при курении.

От ГСЧС работало 2 единицы техники, 8 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на Николаевщине из-за пожаров в частных домах погибли двое людей.