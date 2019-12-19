Главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров из-за незадекларированного элитного отдыха

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Скриншот страницы обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Директор НАБУ Артем Сытник судом признан виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Этот факт также отражен в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», – написала Сарган.

Основанием для внесения в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабря, который оставил без изменений решение суда первой инстанции, признавшее Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 гривен.

Как известно, в сентябре 2019 года Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными». Сытник же заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Но, Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об элитном отдыхе главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.