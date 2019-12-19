Спасатели проверили пожарную безопасность в николаевской Юридической академии и нашли «критические недостатки»

В Николаеве инспекторы государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности проверили Николаевский институт права Национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Внеплановую проверку провели во исполнение поручения правительства. Особое внимание уделялось состоянию эвакуационных путей, электрохозяйства, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию систем противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, соответствию нормам противопожарного водоснабжения, молниезащите зданий, наличию и ведению необходимой документации.

«По указанным выше вопросам зафиксирован ряд критических недостатков, которые при определенных обстоятельствах создают угрозу жизни и здоровью людей… Проинформировано руководство учреждения о намерениях ГСЧС принять исчерпывающие меры в соответствии с требованиями законодательства», - отмечено в сообщении.

В ходе проверки провели инструктаж относительно действий в случае пожара, установлен срок для проведения практической тренировки по эвакуации учащихся и персонала при пожаре.

Напомним, что повышенное внимание пожарной безопасности уделяют после трагического пожара в одесском колледже, когда погибло 16 человек.