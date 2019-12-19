Бюджетная комиссия горсовета поручила внедрить в Николаеве мобильный центр админуслуг

С данным предложением к депутатам пришел первый вице-мэр Владимир Крыленко, который отметил, что есть жалобы на работе центра предоставления админуслуг из-за больших очередей, а также маломобильным группам населения не удобно добираться в эти центры.

Об этом речь шла в четверг, 19 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Много уже городов ввели так называемый мобильный ЦПАУ – специально обустроенный автомобиль, где есть два рабочих места, и этот мобильный ЦПАУ может выехать к тем людям, которые нуждаются в помощи и требуют решение вопроса. Цена вопроса не такая значительная, но этим сейчас не занимаются. Хочу, чтобы комиссия дала поручение руководителю ЦПАУ изучить данный вопрос и предложить на следующий год при перераспределении бюджета предоставить бюджетной комиссии и руководству города предложения по покупке такого мобильного ЦПАУ. Нареканий много, вы знаете, есть и отдаленные территории города, есть больницы и другие места, - отметил первый вице-мэр.

В итоге, бюджетная комиссия рекомендовала чиновнику изучить этот вопрос и предоставить свои предложения по его реализации. На это они отвели ему один месяц.

Напомним, как в июле 2018 года николаевцы около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг. Позже, в августе 2018 года в Николаеве в районных центрах предоставления административных услуг люди вынуждены были стоять в очередях, чтобы решить свои вопросы.

В итоге, директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева. Также же он обращался к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.

В сентябре 2019 года, в николаевском центре предоставления административных услуг запустили чат-бот, с помощью которого можно отслеживать состояние очереди.