Николаевские спасатели и полицейские поздравили детей с Днём святого Николая.

Об этом сообщают в пресс-службах областных управлений.

Дети с особыми потребностями, из многодетных семей, сироты написали в письмах свои пожелания, а Международный Благотворительный Фонд «INSHE ZHITTIA» поделился их мечтами на своем сайте, тщательно исследовав которые, спасатели подбирали подарки, писали письма с пожеланиями и присылали «Новой почтой».

Работники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области «завернули детские мечты» Софии, Марии, Андрюши, Евгения и Сережи в подарки.

«Не обошли вниманием Димы и Веронику из Николаева, в доме которых в октябре текущего года случился пожар. Детей тогда спасли соседи, а спасатели, которые потушили возгорание, неоднократно посещали их сначала в больнице, потом в доме, где проживает семья. Сейчас дети чувствует себя хорошо, братик и сестричка готовятся идти в садик. Чтобы порадовать маленьких, спасатели поздравили детвору, подарили игрушки, наборы для творчества и традиционно - вкусности», - говорится в сообщении.

Праздник Николая - особенный для нас всех еще с самого детства. Ожидая исполнения желаний, дети пишут письма и надеются на то, что их желания сбудутся. Больше всего внимания требуют дети, которые по тем или иным причинам попали в детские дома, больницы, социальные учреждения или вместе с семьей оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В то же время начальник Управления превентивной деятельности Сергей Игнатьев и начальник отдела ювенальной превенции Сергей Демидов со своими коллегами присоединились к когорте помощников Святого Николая и посетили с подарками воспитанников подшефного Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей Николаевского городского совета.

Для всех приглашенных гостей воспитанники подготовили замечательную концертную программу. В свою очередь гости поблагодарили их, каждому ребенку презентовали праздничные воздушные шарики, и как настоящие волшебники подарили обувь, настольные и развивающие игры и множество других игрушек, которые они с нетерпением ждали.

«Говорят, что в день святого Николая, сбываются мечты. От имени главы полиции области полковника полиции Александра Анохина и всего гарнизона николаевских полицейских вам этого желаем. Пусть ваше настоящее и будущее будет наполнено прекрасным. Пусть исполняются ваши самые светлые надежды и желания, и чтобы в жизни вам встречалось как можно больше добрых людей», - пожелал начальник Управления превентивной деятельности Сергей Игнатьев и отметил, что полицейские всегда будут защищать детей от невзгод и с любовью беспокоиться о них.

Дети поблагодарили полицейских за подарки и попечительство словами и искренними улыбками.

Ранее сообщалось, что николаевские патрульные вместо празднования своего «дня рождения» привезли подарки в дом ребенка.