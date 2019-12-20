На сайте министерства США торговым партнером была указана вымышленная страна из комиксов Marvel Ваканда

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На сайте министерства сельского хозяйства США есть сервис по поиску сельскохозяйственных тарифов для стран, которые заключили с США соглашения о свободной торговле. В списке этих государств до недавнего времени значилась Ваканда — вымышленное африканское королевство из комиксов Marvel, которым правит супергерой Черная пантера.

Об этом пишет Meduza.

Первым Ваканду на сайте министерства заметил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг, который искал информацию о сельскохозяйственных тарифах для своей научной работы. 18 декабря он рассказал о своей находке в твиттере.

Другие пользователи стали размышлять, означает ли это, что Ваканда будет поставлять в США вибраниум для Капитана Америки (в списке товаров для экспорта металл не значился).

NBC News со ссылкой на данные цифрового архива интернета Wayback Machine пишет, что Ваканда появилась в списке торговых партнеров США после 10 июня 2019 года.

В министерстве сельского хозяйства объяснили, что вымышленную страну добавили в список в рамках недавнего тестирования сервиса по поиску тарифов, а потом забыли удалить. Позже Ваканда пропала из списка. Фрэнсис Цэнг предположил, что США вступили с королевством в торговую войну.

Ранее сообщалось, что cамый первый выпуск комикса «Marvel» продали за 1,26 миллиона долларов.

Мила Волкова

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русскийобщество