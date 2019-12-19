За две недели до Нового года в ОГА планируют заштукатурить фасад, покрыть крышу и установить окна в николаевском шахматном клубе

В управлении капитального строительства Николаевской ОГА планируют провести еще ряд работ в областном шахматно-шахматном клубе до конца 2019 года.

Об этом рассказал начальник управления Илья Лукин в ходе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам Лукина, до конца года на объекте планируют заштукатурить фасад, сделать кровлю и установить окна.

— В этом году мы по шахматному клубу заканчиваем фасад, кровлю, ставим окна. (…) До конца года обещают, что успеют. Окна уже заказаны, лежат, окна будут ставиться сегодня или завтра, - сказал Илья Лукин.

У депутатов это заявление вызвало сомнения, депутат Оксана Солтыс отметила, что была у здания клуба несколько дней назад и там «ничего не готово». Илья Лукин заверил, что ему пообещали рабочие и добавил, что дополнительные работы внесены, а к лету шахматный клуб уже введут в эксплуатацию.

— Все изменения, которые у нас возникли во время стройки мы вносим в корректиковку. Думаю, на март максимум у нас будет экспертиза, на оставшуюся сумму мы заканчиваем, думаю, летом введем в эксплуатацию, - добавил Лукин.

Как известно, управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля 2018 года заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составила 12 миллионов 375 тысяч гривен.

А до этого сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце 2017 года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, 30 мая 2018 года депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

В июле 2019 года глава Николаевского облсовета Москаленко снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба и ей пообещали, что до конца года работы завершат.

5 сентября в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.

29 сентября новый глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что знает, кто лоббирует затяжной процесс реконструкции шахматной школы и обратился к правоохранительным органам заняться расследованием этого.

12 октября стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных денег при реконструкции «Областного шахматно-шашечного клуба» имени Николая Шелеста.

Позже, в Николаевской ОГА заявили, что ремонт шахматного клуба не будет закончен в срок из-за возникших дополнительных работ.