«Мы рады всему, что нам дают»: Репортаж о новых «скорых», которые Николаевщина получила от Фонда Ахметова

Чуть ли не первое обещание, которое давал Владимир Зеленский, вступив на пост Президента Украины – это передача 200 новых «скорых» в города и села по всей Украине. Как известно Николаевщина получила четыре «скорые» марки «Peugeot Boxer» класса «В» от Фонда Рината Ахметова. Ключи, документы и сертификаты на автомобили николаевским медикам вручали в Киеве представители Фонда. Со столицы в Николаев автомобили доставляли автовозом.

Чтобы лично убедиться в этом, договариваюсь с главврачом Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андреем Самойловым о мини-экскурсии.

Прибыв на место, выяснилось, что один автомобиль по данной программе пришел еще в августе и уже активно используется. Остальные три только на днях оформили в МРЭО и в ближайшее время их отправят в пункты назначения: в Южноукраинский пункт постоянного базирования Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Березанский пункт постоянного базирования и в Первомайскую станцию быстрой скорой помощи.

Вся аппаратура внутри машин все еще прикрыта клеенкой, да и издалека они заметно выделяются от других – новенькие и белоснежные, аж блестят.

По функционалу автомобили ничем не отличаются от тех, которые уже есть в наличии в Николаевском областном центре скорой помощи. Всего автопарк учреждения насчитывает 124 машины. На сегодняшний день не хватает 25 машин класса «В» и 22-е класса «С». В то же время, автомобилей класса «А» в городе уже не осталось, но их по-прежнему можно встретить в селах.

— Автомобили очень хорошие и оборудование тоже. Там есть дефибрилляторы как для взрослых, так и для детей. Тоже самое с пульсоксиметром. Так что мы можем работать при любых условиях, - радуется новоприбывшим «скорым» заместитель главврача по оперативной и медицинской работы службы экстренной медицинской помощи Ирина Донец.

Как мне объяснили медики, то автомобиль класса «А» - это менее оснащенный класс, автомобиль выезжает к не экстренным пациентам. Автомобиль класса «B» отправляются на экстренные и безотлагательные. Автомобили класса «С» самые оснащенные - это реанимобили.

По словам начальника автогаражной службы «старых» машин – единицы, в основном они 2011-2012 года выпуска. Однако, из-за круглосуточного режима работы они быстро изнашиваются, хотя по виду могут быть относительно новыми.

— Обычная машина она куда ездит? С утра на работу, домой, по делам. А «скорая» не останавливается никогда. Один водитель ушел, другой сел за руль и машина поехала-поехала. Машины хорошие, но у нас проблема с дорогами, от этого машины и ломаются часто: Веселиново, Березнеговатое, Арбузинка, Братское, Доманевка, Очаков там же дорог как таковых нет – яма на яме, - отметил начальник автогаражной службы.

— Вы ездили в Баштанку? Там как после бомбежки. Мы как-то ехали ночью, и перед нами зерновоз из ниоткуда выехал. Если легковая машина заезжает в яму, то ее даже не видно. Из-за несоответствия дорожного покрытия автомобили сильно изнашиваются. Автомобили хорошие у нас. Но они не предназначены для таких дорог как после бомбежки, - отметили медики.

На уточняющий вопрос, не страшно ли водителям ездить за рулем таких новеньких «скорых», медики, смеясь отвечают, что водители у них работают бесстрашные и ничего не боятся:

— Они же водители скорой помощи, тут уже нельзя бояться.

Как ранее уже заявлял главврач центра скорой медпомощи Андрей Самойлов, в Николаевской области не хватает водителей скорых. Конечно, новые автомобили простаивать не будут, но если смотреть на ситуацию в целом, то в штате не хватает порядка 25 человек. Медики отмечают, что многие водители попросту уходят из-за маленькой зарплаты – оклад 2 тысячи 800 гривен, и уезжают заграницу, идут в частный извоз или на маршрутные такси.

Я расспрашиваю о том, бывают ли еще ситуации, что на выезд приезжают пьяные водители. Медики рассказывают, что такие ситуации в прошлом - «мы их уже пережили». Ведь руководство центра относиться к этому строго. В частности, как только водитель заступает на смену, он проходит досмотр врачей, также его проверяют и в течение всего рабочего дня. На выезде, кроме водителя «скорой» в автомобиле находиться врач и фельдшер.

Пока осматриваю автопарк в целом, затрагиваю и будничные вопросы. К примеру, в Николаевской области пока нет парамедиков, которые бы заменили фельдшеров, и экстренных медицинских техников – водителей, которые бы оказывали медпомощь на месте, как того требует реформа экстренной медицины.

— Курсов по переобучению пока нет. У нас очень мало заведений, которые могли проводить такие обучения. Пока это в проекте. Может это будет в 2020-21 году. Водители будут проходить обучение и медики тоже, - сообщила заместитель главного врача по оперативной и медицинской работы службы экстренной медицинской помощи.

К тому же, кроме водителей не хватает еще и самих врачей - молодые кадры попросту не приходят. Есть те, кто приходят после института, отрабатывают положенное время и уходят в другие медучреждения.

По словам медиков нередко у них бывают «час-пик», когда очень много вызовов, но приоритеты отдают экстренным ситуациям – ДТП, детям, уличные вызова. Если же ситуация не экстренная, то врач-консультант может посоветовать что-то по телефону, пока не освободиться автомобиль.

Успеваем затронуть и проблему с бездомными жителями Николаева. Медики говорят, что на линию «103» часто поступают вызовы по бездомным. Обычно их завозят в ближайшее медучреждение, а потом подключаются соцслужбы, но проблема с ними заключается в том, что их трудно определить в больницу.

— Мы не можем оставить их на улице, а полиция ими заниматься не хочет. Хочется, чтобы для них что-то построили, может социальное жилье какое-то. Но это вопрос не к нам. Это проблема вселенского масштаба. Мы встречаемся с другими центрами и там проблемы такие же, - отметила Ирина Донец.

Во время разговора отвлекаемся на автомобиль «скорой помощи», который вернулся с вызова. Уточняю подаются ли запросы в облздрав, а оттуда и в МОЗ о потребностях центра, на что медики отвечают утвердительно. Также в разговоре выясняется, что последние такие массовые поставки машин были в этом году – за счет городской субвенции ОГА центр получил 13 «скорых», в 2018 году - шесть автомобилей и в 2014 году – 34 машины, которые тогда заменили «УАЗики», но и их срок годности уже подходит к концу, также как и аппаратура в них.

— Для нашего автопарка – это ничего. Но мы рады всему, что нам дают. Мы не отказываемся. Будем рады если Фонд продлит свою программу, или город что-то выделит, - сообщила медик.

Юлия Давиденко, специально для «Преступности.НЕТ»