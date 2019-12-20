Николаевский художник открыл «снежную» выставку и показал зрителям зимние пейзажи

В стенах Николаевского академического художественного русского драматического театра состоялось открытие выставки николаевского художника Дмитрия Артима.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Поздравить художника с открытием очередной выставки пришло много поклонников его творчества, друзей и знакомых. Множество пожеланий успеха в этот вечер он получил и от членов Национального сообщества художников Украины.

Зимние пейзажи, представленные в экспозиции, подарили гостям мероприятия праздничное настроение, перенеся их в заснеженные горы и леса. Атмосферу праздника дополнили и выступления артистов театра, вызвав улыбку своими номерами.

Напомним, что ранее в Николаеве презентовали выставку Владимира и Татьяны Бахтовых.