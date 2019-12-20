Зеленский выпил чая с детьми погибших бойцов – они спросили у Баканова, когда придет конец коррупции

В День святого Николая президент Украины Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей – Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на Офис Президента.

Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть Президента Украины. Во время общения с детьми глава государства отметил, что самое главное – это иметь рядом близких и друзей.

- Главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не одни, – сказал Владимир Зеленский.

Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло главы государства. Дети расспрашивали Владимира Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной. Также ребята спросили, когда в Украине будут нормальные дороги и прекратится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами – премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Ивану Баканову. Отвечая на вопросы детей, глава правительства отметил:

- Мы с Президентом делаем все для того, чтобы нормальных дорог стало больше уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тысячи километров – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все.

В свою очередь глава СБУ в телефонном разговоре с мальчиками отметил, что коррупция в стране прекратится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и поступать по совести и закону.

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

В ходе встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос ребят. Из восьми детей, которые стали полными сиротами за период войны и родители которых погибли в зоне проведения АТО, только этим двум ребятам не предоставили квартир. Президент пообещал решить этот вопрос. Помогали с подготовкой встречи и волонтеры. В частности, Оксана Лазебник пожелала ребятам здоровья и вдохновения.